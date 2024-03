Centrosinistra nelle sabbie mobili, Avs prova a spezzare l’impasse: “Pronti a presentare proposta unitaria”

“Solite e vecchie logiche tribali rallentano il percorso, già avviato, del centrosinistra verso le elezioni. In questo senso, la richiesta delle primarie così costruita, rischia solo di diventare terreno di scorribande per voto trasversale e inquinamento del campo. La città e la coalizione hanno bisogno di un confronto ed un dibattito trasparenti, leali e mirati all’unità; Alleanza Verdi Sinistra ha sempre lavorato con questo obiettivo, cercando peraltro di coinvolgere da subito anche altre forze le quali, purtroppo, hanno optato per un isolamento politico che ha sancito la sospensione del “campo largo”. A maggior ragione quindi riteniamo che generosità e senso di responsabilità debbano prevalere su interessi ed ambizioni personali e che la costruzione dell’unità sia irrinunciabile. Al fine di evitare logiche di potere, personalismi e dispute mascherate da primarie, Alleanza Verdi Sinistra si rende disponibile e promotrice dell’organizzazione di un riunione risolutiva in cui ogni forza politica metta a disposizione della coalizione uno o più nomi, affinché si esca da lì con la candidata o il candidato di tutti. In questo senso siamo pronti a presentare una proposta unitaria”. Lo dichiara Avs Civitavecchia.