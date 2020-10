Centro storico tra sporcizia e inciviltà

La segnalazione: Non solo sporcizia, ma da alcuni giorni qualcuno sembra divertirsi a lasciare bustine di escrementi di cane per strada che restano lì e si accumulano nei giorni

Mentre nella parallela via del Corso in questi giorni si svolgono i mercatini e nell’adiacente via Garibaldi passa il trenino turistico, in via della Salute e via Convalescentorio Quaglia, regnano sovrani sporcizia e inciviltà.

Da mesi i residenti della zona denunciano lo stato di abbandono in cui versano le vie alle spalle della Chiesa di San Giovanni richiedendo più pulizia, maggiori controlli e sanzioni severe per i trasgressori. Ma da giorni la situazione sembra essere peggiorata.

Non solo sporcizia, guano di piccione e urina in pieno centro, ma arriva la segnalazione che da alcuni giorni qualcuno sembra divertirsi a lasciare bustine di escrementi di cane per strada e fuori dalle porte delle abitazioni. Rifiuti che anziché essere cestinati vengono abbandonati indisturbatamente per strada e che lì restano accumulandosi di giorno in giorno.

Insomma una situazione non più tollerabile che qualcuno ha cercato di segnalare con un cartello ” La cacca del tuo cane portala a casa tua… Zozzone”

Un messaggio forte e chiaro che si spera sia arrivato allo zozzone di turno e alle istituzioni.