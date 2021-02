Centro storico, due nuovi parcheggi per Tolfa. In località Travagli e zona Cappuccini

Dopo anni di lavoro amministrativo Tolfa avrà due nuovi parcheggi pubblici che andranno a colmare le carenze strutturali del centro storico andando incontro alle esigenze dei cittadini e dei visitatori che sempre più frequentano il comune collinare. Ad annunciarlo il Sindaco Luigi Landi che ha seguito in questi anni tutte le vicende amministrative insieme al resto della amministrazione. Uno sarà il parcheggio in località ‘Travagli’ a servizio dei cittadini e delle attività che si trovano sotto la Rocca i cui lavori di realizzazione partiranno nel mese di marzo. L’altro parcheggio invece, già operativo, si trova in zona Cappuccini dove ci sono la scuola media, il Convento dei Cappuccini e la Chiesa ed anche esso in prossimità del centro storico. Da non trascurare anche il recupero di un’area del Parco della Pace avvenuto qualche tempo che da opportunità a molti cittadini della zona e agli operatori e visitatori della Rsa di poter avere più opportunità di parcheggio. Tutte opere realizzate con risorse proprie del Comune a bassissimo impatto ambientale e mantenendo tutte la caratteristiche naturalistiche. Con queste opere si va a colmare buona parte del gap strutturale di ricettività di autovetture; nel frattempo si stanno portando avanti anche altre iniziative che possono ulteriormente migliorare la vivibilità del paese.