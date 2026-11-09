“Centro per l’impiego riaperto, risultato che dovrebbe essere normale in qualsiasi società civile”

“Oggi, da destra a sinistra, si stanno tutti spellando le mani, scambiandosi applausi e complimenti, per un risultato che dovrebbe essere normale in qualsiasi società civile: la riapertura dopo 7 anni del centro per l’impiego. Ma andiamo per gradi. Il centro per l’impiego, chiuso ormai da 7 anni, era stato annunciato più volte in questi anni con bandi fatti, arrivati a termine, e poi ritirati.

Il comune decise quindi di comprare dei locali a viale della Vittoria per una cifra superiore ai 600.000€ rifinanziando più volte la cifra che non bastava. Nel frattempo è stato individuato un altro locale, già in possesso del comune, in via palmiro Togliatti e subito inaugurato.

A questo punto passeremo da 0 uffici a 2 uffici, in 2 sedi, per fare lo stesso lavoro.

Grande risultato. 600.000€ di complimenti”, lo dichiara Andrea Palmieri, dell’associazione Schierarsi.