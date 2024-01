Centro di accoglienza in via Giusti, progetto rivisto ma arriva la petizione popolare

Oggi la riunione fra Confcommercio e Comune pare aver modificato le carte in tavola, o meglio, chiarito quali saranno le dinamiche del progetto di Housing sociale in via Giusti, vale a dire in pieno centro cittadino. Niente posti letto per l’emergenza notturna ed eliminata anche la cucina. Insomma, del progetto originario ne rimarrebbe ben poco, anche se venerdì prossimo una delegazione di commercianti e residenti incontreranno il sindaco Tedesco per, forse, un chiarimento definitivo. Oggi il confronto è stato fatto tra l’associazione che tutela gli esercenti e gli assessori Perello e Zacchei. Da capire però ancora quale sarà il futuro dello stabile, quanti posti letto saranno comunque ricavati e per chi: senza tetto, migranti, famiglie civitavecchiesi in difficoltà? Venerdì forse arriveranno delle risposte concrete, fermo restando la virata del Pincio che, un anno e mezzo fa attraverso l’assessore al commercio Vitali, aveva rassicurato i commercianti sul fatto che il progetto sarebbe stato realizzato in altra sede, vale a dire lontano dal centro storico. In attesa anche le numerose associazioni che saranno costrette a sloggiare dagli uffici ubicati al primo piano del palazzo. Intanto residenti ed esercenti hanno promosso una petizione popolare, la raccolta firme è iniziata da un paio di giorni.