Centro del Riuso, Tedesco e Magliani in visita: “Un successo di Lungarini e Csp”

Visita del Sindaco Ernesto Tedesco e del Vicesindaco Manuel Magliani al Centro del Riuso di Civitavecchia. Nell’occasione, il primo cittadino e l’assessore all’Ambiente si sono soffermati con il personale di Civitavecchia Servizi Pubblici, che gestisce la struttura, informandosi sul funzionamento e sui flussi di cittadini al suo interno. Dichiara il Sindaco Tedesco: “In questo luogo i civitavecchiesi hanno la possibilità di portare gli oggetti che non si usano più in un luogo dove possono tornare a disposizione di altri cittadini. Si tratta di una cultura del riuso che è bene incoraggiare, perché incoraggia buone pratiche di consumo responsabile e previene il fenomeno delle discariche abusive. Spesso si parla giustamente di ciò che non funziona, ma in questo caso possiamo ascrivere a Csp e al presidente Lungarini un successo, che chiediamo a tutti di aiutare a far conoscere attraverso il passaparola”. Aggiunge il Vicesindaco Magliani: “In questa maniera, grazie alla professionalità e disponibilità degli operatori, viene infatti valorizzato anche l’Ecocentro, presso il quale tutti i cittadini di Civitavecchia hanno diritto a conferire gratuitamente la loro quota annua di rifiuti ingombranti. Credo che in questo contesto sia importante aver ritagliato uno spazio dedicato al Riuso, al quale possono rivolgersi tranquillamente tutti sia per portare ciò che non usano più, che per verificare se al suo interno c’è qualcosa di utile per sé, per la propria famiglia o la propria attività”.

Info. Il Centro del Riuso si trova in Via Alfio Flores, 15 nella zona industriale di Civitavecchia, all’interno dell’ecocentro comunale ed è aperto dal Lunedì al Sabato dalle 7:40 alle 14:00. Sulla pagina Facebook “Centro del Riuso – CSP srl” è possibile prendere visione ogni giorno degli oggetti in giacenza.