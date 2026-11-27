Riceviamo e pubblichiamo. Civitavecchia celebra i cento anni della scuola Alessandro Cialdi, uno storico presidio educativo della città che, dal 1926, accompagna la crescita e la formazione di intere generazioni di bambine e di bambini.

Un grande traguardo, che rappresenta non soltanto un anniversario, ma un’occasione per ripercorrere un secolo di storia cittadina attraverso i ricordi, le esperienze e le storie di quanti hanno vissuto quotidianamente la scuola: studenti, insegnanti, personale scolastico e, non per ultimo, famiglie. Da cento anni, la scuola Cialdi è un punto di riferimento per la comunità, un luogo nel quale si sono intrecciati percorsi di apprendimento, amicizie, esperienze e valori, contribuendo alla crescita culturale e sociale di Civitavecchia.

«Celebrare i cento anni della scuola Cialdi significa rendere omaggio ad un pezzo preminente della storia della nostra città – dichiara l’Assessora all’Istruzione Stefania Tinti –. In questo edificio si sono infatti formate generazioni di cittadini, si sono costruiti ricordi e si sono poste le basi per il futuro di tanti bambini. La scuola non è soltanto un luogo in cui si apprendono nozioni, ma uno spazio di crescita, di relazione, di inclusione e di condivisione, nel quale ogni bambino deve poter trovare opportunità e strumenti per sviluppare le proprie capacità».

«Questo centenario – prosegue Tinti – costituisce soprattutto un’occasione per ringraziare tutte le persone che, nel corso di tutto questo tempo, hanno contribuito a rendere la Cialdi una preziosa realtà educativa per il territorio: dirigenti scolastici, docenti, collaboratori, famiglie e, naturalmente, gli alunni. La storia di una scuola è fatta prima di tutto dalle persone che la vivono e che la rendono ogni giorno un luogo speciale». Cento anni di storia, dunque, con un’unica grande missione: accompagnare i bambini nella costruzione del proprio futuro.

Comune di Civitavecchia.