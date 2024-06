Centauro coinvolto in un incidente stradale davanti a “La Toscana”, è grave

Un incidente stradale poco dopo le 15,30 ha visto coinvolto un centauro, trasferito d’urgenza a Roma con l’elisoccorso, a quanto sembra in condizioni gravi. E’ quello che è successo oggi pomeriggio alle 15,30 davanti allo stabilimento di Santa Marinella, “La Toscana”, con dinamiche ancora da chiarire. Sul posto il personale sanitario del 118 e la Polstrada, per effettuare i rilievi di rito. L’uomo, pare un militare di arma, sarebbe stato in arresto cardiaco per alcuni minuti.