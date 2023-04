Celebrazioni di “Santa Fermina”, ecco il programma della giornata

Ore 10.15 – Incontro dei Sindaci di Civitavecchia e Amelia in Piazza Vittorio Emanuele,

accompagnati dai rispettivi gonfaloni.

– Ore 10,30 – Il Corteo Storico di Amelia si dirigerà verso la Cattedrale.

– Ore 10,45 – Offerta del cero da parte della comunità amerina.

– Ore 11,00 – Solenne Messa Pontificale in Cattedrale celebrata da S.E. il Sig. Cardinale

Gianfranco Ravasi, Biblista e Presidente emerito del Pontificio Consiglio

della Cultura.

– Ore 17,15 – Solenne Processione in città e in porto