Celebrazioni del 25 aprile, le iniziative di Anpi e Comune

Le iniziative dell’Anpi. Ore 9,45 – Parco della Resistenza. Una delegazione del C.D. sezionale deporrà dei fiori al monumento degli ex internati.

Ore 10,20 – La stessa si recherà al monumento agli Arditi del Popolo per deporre un omaggio floreale.

Ore 10,40 – Deposizione di fiori al carcere di via Tarquinia in ricordo degli antifascisti che li vennero reclusi.

Ore 11 – Viale Garibaldi. Deposizione di fiori alla lapide che ricorda il sacrificio di Giacomo Matteotti.

Ore 11,30 – Partecipazione alla cerimonia promossa dal Comune presso piazza degli Eroi al monumento ai Caduti.

Il tutto verrà effettuato secondo le disposizioni sanitarie anti covid.

Il Pincio. Si terranno domani in assenza di pubblico le celebrazioni del 25 aprile. Il Sindaco Ernesto Tedesco depositerà corone ed omaggi floreali, in mattinata, al monumento agli Ex Internati presso il parco “Antonelli”, alla lapide dei martiri delle Fosse Ardeatine sulla Mediana, alla lapide dedicata ai perseguitati politici antifascisti in via Tarquinia e alla lapide in ricordo di Giacomo Matteotti. Le cerimonie si concluderanno in piazzale degli Eroi, al Monumento ai Caduti di tutte le guerre.