Cecilia Pampinella sul tetto del mondo: oro nella Sprint ai Mondiali di Sabaudia

La ventenne di Civitavecchia, atleta dell’Aeronautica Militare, conquista il suo primo titolo iridato tra i senior. "Complimenti Cecilia, da parte mia e di tutta la città: siamo orgogliosi di te. E in bocca al lupo per questi ultimi giorni di Mondiale", afferma il sindaco Marco Piendibene

Civitavecchia festeggia una nuova campionessa del mondo. È Cecilia Pampinella, protagonista di una straordinaria prestazione ai Mondiali di Stand Up Paddling in corso a Sabaudia. Nella giornata di ieri, la ventenne in forza all’Aeronautica Militare ha conquistato la medaglia d’oro nella finale della specialità Sprint, fermando il cronometro a 28 secondi e 69 centesimi.

Sulle acque del lago di Paola, l’atleta civitavecchiese ha saputo imporsi sulle avversarie, lasciandosi alle spalle la portoricana Mariecarmen Rivera e la polacca Hanna Kaminska, rispettivamente seconda e terza al traguardo.

Per Pampinella si tratta di un risultato di particolare prestigio: dopo i successi ottenuti nelle categorie giovanili, arriva la consacrazione a livello senior, con un titolo mondiale che conferma il suo valore nel panorama internazionale della disciplina.

Dietro una gara durata meno di mezzo minuto si nasconde un percorso costruito nel tempo, fatto di preparazione costante, allenamenti affrontati anche nelle rigide giornate invernali, levatacce e sacrifici quotidiani. Un lavoro lungo e impegnativo, condiviso con chi l’ha sostenuta e accompagnata nel suo cammino sportivo, che oggi trova la sua ricompensa sul palcoscenico iridato.