Catini e Olmi: “Bilancio positivo per la prima delle passeggiate ecologiche di Fare Verde”

Domenica mattina di pulizie per Fare Verde Tarquinia. L’associazione ambientalista, già protagonista di altre iniziative di sensibilizzazione legate all’educazione ambientale, è scesa di nuovo in campo con la prima delle “passeggiate ecologiche” in programma.

Fare Verde Tarquinia – passeggiate ecologiche

Ripuliti stamattina, 13 settembre 2020, il parcheggio di Barriera San Giusto, le aiuole che costeggiano le mura castellane della circonvallazione Cardarelli, il parcheggio della scuola media Luigi Dasti e il Bucone. Raccolti ben 10 sacchi di immondizia in 2 ore; circa 50 tra bottiglie di birra e bottiglie di plastica, una decina di mascherine, una quarantina tra pacchetti di sigarette e sacchetti di patatine, numerose lattine, un paio di ciabatte infradito, polistirolo, carta e plastica di ogni genere. Inoltre sono stati ritrovati e segnalati una grossa marmitta, il vetro di una finestra e la carcassa di una bicicletta abbandonata davanti alla Sala Lawrence.

“Le operazioni di pulizia promosse da Fare Verde – dichiarano Silvano Olmi e Manuel Catini, ideatori dell’iniziativa- sono l’occasione per informare e sensibilizzare i cittadini sulla necessità di ridurre l’enorme quantità di rifiuti che invade le vie, i giardini pubblici, le strade e i parcheggi delle nostre città. Ridurre, recuperare, riciclare e riutilizzare i rifiuti sono gli obiettivi di una società sana, dove i rifiuti non devono essere abbandonati, gettati in discarica o peggio inceneriti, ma inseriti in una economia circolare. Difendere le città dall’invasione dell’immondizia è un dovere verso la Natura e verso noi stessi.”

Fare Verde Tarquinia – passeggiate ecologiche

Ringraziamo tutti i partecipanti e ricordiamo che il prossimo appuntamento con le “passeggiate ecologiche” di Fare Verde è previsto per Ottobre. Questo quanto dichiarato in una nota da Silvano Olmi e Manuel Catini di Fare Verde Tarquinia