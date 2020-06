Castello e specialità di pesce attrazioni fatali. Anche Montezemolo a Santa Severa

Non solo calciatori o personaggi dello spettacolo. Anche i grandi industriali scelgono Santa Severa e il Castello per ricaricare le batterie e godersi un po’ di relax. E’ il caso di Luca Cordero di Montezemolo che ieri sera ha cenato all’Isola del Pescatore, noto ristorante del litorale. L’ex presidente della Ferrari dopo la cena si è trattenuto con i titolari del locale e ha salutato tutti i collaboratori in cucina. “E’ un vero signore”, raccontano i proprietari del ristorante. Montezemolo ha scoperto l’Isola e Santa Severa grazie ai consigli dell’ex Capo dello Stato Carlo Azeglio Ciampi, che da quelle parti aveva una villa e ci passava le vacanze.