Caso Tidei, Fiorelli e il centrodestra: “Il sindaco chiarisca in consiglio comunale”

Riceviamo e pubblichiamo. “Ogni giorno i media locali e nazionali riportano fatti che danneggiano profondamente l’immagine e la gestione della nostra Santa Marinella. Come consiglieri e cittadini santamarinellesi ci sentiamo indignati e dispiaciuti per la cattiva immagine che viene attribuita alla nostra Santa Marinella per fatti e comportamenti esclusivi della maggioranza del governo della nostra città. Facciamo un appello ai colleghi consiglieri di maggioranza, affinché abbiano un sussulto di orgoglio, chiedendo loro una presa di responsabilità che prescinda dalle eventuali responsabilità giudiziarie ma che riguarda la difesa della comunità tutta. Nell’interesse della nostra comunità che con orgoglio e amore rappresentiamo. Chiediamo al Sindaco Pietro Tidei di rispondere e riferire se i fatti riportati sui media locali e nazionali corrispondono o meno a verità, in un pubblico dibattito davanti ai cittadini e alla città. In consiglio comunale, casa di tutti noi. I consiglieri di opposizione di centrodestra”. I consiglieri comunali di centrodestra.