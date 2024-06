Riceviamo e pubblichiamo.I sottoscritti e firmatari del seguente documento Scaccia Marinella e Lisi Daniele,

candidati consiglieri comunali alle prossime elezioni, con la lista civica Civitavecchia 2030, a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Grasso, dichiarano di aver cessato ogni tipo di partecipazione elettorale e pertanto chiedono ai loro sostenitori,

che:

ringraziano ugualmente, di ritenere che non sia mai avvenuta la nostra presenza nella suddetta lista elettorale. Tale decisione è maturata dopo che alcuni esponenti dell’attuale amministrazione, e nel contempo, anche nostri sodali di viaggio nell’ attuale coalizione, hanno agito con atti e delibere non rispettando una sana e giusta politica

che dovrebbe caratterizzare l’amministrazione uscente nei periodi imminenti alla fine del mandato e quindi astenersi da qualsiasi decisione atta a condizionare il prossimo futuro della vita della stessa comunità. Ci scusiamo con i cittadini, ma poiché questo episodio secondo noi molto grave non è

stato debitamente “trattato” dalla coalizione, alla quale avevamo deciso di aderire e di qui la nostra pur sofferta decisione di uscire definitivamente dalla su indicata lista Civitavecchia 2030 e di non prendere più parte alla kermesse elettorale. Daniele Lisi e Marinella Scaccia.