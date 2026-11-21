La vicenda della nomina della dottoressa Barbara Porcelli alla guida della U.O.C. «Gestione Personale dell’Assistenza e della Riabilitazione» della Asl Roma 4 approda in Regione Lazio. Sulla procedura di conferimento dell’incarico sono infatti intervenuti i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Emanuela Mari, Roberto Bertucci ed Edy Palazzi, che hanno presentato un’interrogazione a risposta scritta indirizzata direttamente al presidente della Regione, Francesco Rocca. Al centro dell’iniziativa politica ci sono i criteri utilizzati per la valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale della professionista nominata.

La questione assume ulteriore rilievo alla luce dell’iniziativa giudiziaria intrapresa dalla dottoressa Alessia De Angelis, seconda classificata nella procedura. La professionista ha infatti presentato un ricorso per ottenere l’annullamento della nomina e ha avanzato una richiesta di risarcimento danni superiore a 200 mila euro.