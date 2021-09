Caso Palazzina via XVI Settembre, Porrello-D’Antò incontrano Ater: “Soluzione vicina. Il 15 conferenza dei servizi”

“Oggi con il Vice Presidente del Consiglio Regionale Devid Porrello abbiamo incontrato il Presidente dell’ATER di Civitavecchia per un aggiornamento sulla situazione delle palazzine di via XVI settembre. L’iter sta procedendo come previsto ed il 15 settembre ci sarà la conferenza di servizi conclusiva che rilascerà il permesso a costruire. Abbiamo affrontato diversi temi, tra cui anche alcune criticità relative agli inquilini della seconda palazzina di via XVI settembre ancora da sgombrare. Criticità che se non affrontare per tempo potrebbero dar luogo a situazioni spiacevoli e per le quali abbiamo trovato la massima disponibilità a risolvere. Grazie al bonus 110% (provvedimento pensato ed attuato dal M5S) l’ATER ha già programmato la riqualificazione e l’efficientamento energetico di altre 8 palazzine in via Guido Baccelli. Come Movimento 5 stelle ci rendiamo conto che questo grosso passo in avanti nel campo dell’edilizia popolare non potrà essere indolore per i residenti ed è per questo che ci mettiamo da subito a disposizione per dare supporto a chi dovesse averne bisogno”. Lo dichiara il consigliere comunale Enzo D’Antò.