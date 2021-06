Caso maltrattamenti nella Rsa Santa Marinella, il M5stelle regionale presenta un’interrogazione urgente

Devid Porrello, Loreto Marcelli, Silvia Blasi, Valerio Novelli, Francesca De Vito interrogano il presidente della Regione Nicola Zingaretti e l'assessore alla sanità Alessio D'Amato "per sapere quali provvedimenti intendano assumere e far assumere alla Asl competente nei confronti della RSA “Santa Marinella” in ordine ai gravi fatti giudiziari narrati nella presente"