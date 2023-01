Caso Gagliardini, la sentenza di primo grado condanna gli imputati

Due anni per Iacomelli, un anno e otto mesi per Di Gennaro e Villotti

E’ arrivata oggi la sentenza di primo grado del caso Gagliardini, il giocatore di calcio morto sul campo del Dlf durante un allenamento a causa di un malore improvviso nell’ottobre del 2015. Nello specifico sono stati condannati in primo grado i tre imputati nel processo, il medico sportivo Gianfranco Iacomelli, il cardiologo Marco Di Gennaro e il presidente dell’allora Csl, il club in cui giocava Flavio Gagliardini, Vitaliano Villotti. Due anni per il primo, un anno e otto mesi per gli ultimi due. Pene rafforzate rispetto alla richiesta del PM, che aveva chiesto un anno e sei mesi per Iacomelli e Di Gennaro e l’assoluzione per Villotti.