Caso commissioni consigliari, Frascarelli ha chiesto i verbali delle riunioni

Dopo il caso delle commissioni consigliari, che hanno certificato un boom di riunioni a fronte di una produzione di atti a dir poco scadente, il presidente del consiglio comunale Giancarlo Frascarelli ha chiesto ai presidenti delle commissioni stesse i verbali delle riunioni. Da ricordare che nel 2023 il costo per il Comune, in termini di rimborsi al dato di lavoro ha superato i 100 mila euro, mentre le commissioni in tutto sarebbero state circa 120, con una quindicina di atti licenziati.

Il “notaio” del Pincio ha spedito una lettera per invitare i presidenti di commissione, i segretari verbalizzanti di commissione, i segretari verbalizzanti supplenti designati, “a depositare presso la segreteria generale tutti i verbali delle sedute di commissione eventualmente ancora non trasmessi dal 2019 ad oggi, per consentire la relativa catalogazione e conservazione”.