“Casi covid in aumento, vaccinarsi resta fondamentale per anziani e fragili”

“I casi covid sono in aumento, per questa ragione è fondamentale che i soggetti fragili e gli anziani facciano il vaccino”. Lo dichiara il direttore sanitario della Asl Roma 4 Simona Ursino, nel commentare la crescita esponenziale dei contagi e dei pazienti covid nelle ultime settimane presso l’ospedale San Paolo: “La situazione però resta ancora sotto controllo. Speriamo che non diventi emergenziale”.