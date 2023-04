Case popolari, pubblicata la nuova graduatoria

L’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli comunica che è stata

approvata la XIX graduatoria definitiva del Bando Generale per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica, che va a sostituire la graduatoria precedente (XVIII). «L’elevato numero di persone in graduatoria testimonia l’alto grado di povertà ancora presente nel nostro territorio» dichiara l’assessore Napoli, «per questo il nostro assessorato e tutta l’Amministrazione comunale continuerà a impegnarsi per trovare un’adeguata sistemazione a queste famiglie. Appena saranno disponibili altri appartamenti, sarà cura degli uffici procedere con ulteriori assegnazioni agli aventi diritto».

In graduatoria sono presenti 797 istanze, presentate nel corso degli anni, comprensive di nuove domande e aggiornamenti. 687 sono state ammesse alla graduatoria e, di conseguenza, 110 sono state respinte.

Avverso la suddetta graduatoria è possibile fare ricorso al Tar Lazio entro 60 giorni dalla sua pubblicazione (6 aprile 2023).

Determinazione, graduatoria e relative informazioni sono disponibili sul sito del Comune di Civitavecchia – Allwww.comune.civitavecchia.rm.it – nella pagina “InformaComune”.