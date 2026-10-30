Casa riformista: “Terme, gravissimo perdere un investitore. Si riapra il confronto con la famiglia sensi”

"In una città che ha bisogno di lavoro e sviluppo, lasciare andare un investitore privato senza aver tentato ogni strada possibile per raggiungere un’intesa è un errore inaccettabile”

“Civitavecchia non può permettersi di perdere anche chi è pronto a investire sul suo futuro. La decisione della famiglia Sensi di abbandonare il progetto delle terme, a seguito delle divergenze con l’amministrazione comunale, è un fatto gravissimo. In una città che ha bisogno di lavoro e sviluppo, lasciare andare un investitore privato senza aver tentato ogni strada possibile per raggiungere un’intesa è un errore inaccettabile”.

Lo dichiara il Circolo di Casa Riformista di Civitavecchia, intervenendo sulla vicenda del progetto termale.

“Da oltre vent’anni si parla della realizzazione delle terme pubbliche, senza essere mai arrivati a un risultato concreto. È giusto continuare a perseguire questo obiettivo, ma è profondamente sbagliato contrapporlo a un’iniziativa privata che avrebbe potuto rappresentare un’importante occasione di sviluppo turistico, economico e occupazionale. Le divergenze si affrontano cercando soluzioni, non mandando via chi vuole investire.

Tutto questo avviene in un momento particolarmente difficile per la nostra città. Da anni ascoltiamo annunci e promesse del Governo e della Regione Lazio sulla transizione ecologica, sulla riconversione industriale e sull’arrivo di nuovi investimenti. Ma, al di là delle dichiarazioni e delle passerelle istituzionali, i risultati continuano a mancare. Si nominano commissari per il phase out, se ne annunciano per la Zona Logistica Semplificata, si moltiplicano le promesse, ma di investimenti concreti e nuovi posti di lavoro non c’è ancora traccia.

Persino il sindaco, in una recente lettera, ha espresso preoccupazioni sul futuro del territorio. E intanto apprendiamo della possibile sottrazione di 23 milioni di euro destinati all’elettrificazione delle banchine del porto. Di quale transizione ecologica parliamo se vengono meno proprio le risorse necessarie a realizzarla?

In questo quadro, lasciar sfumare anche un investimento privato nel settore termale è ancora più incomprensibile. Civitavecchia non può continuare a vivere di promesse e occasioni perdute. Ogni investimento conta, ogni posto di lavoro è prezioso.

Chiediamo quindi all’amministrazione comunale di ripensarci e di riaprire immediatamente il confronto con la famiglia Sensi, cercando una soluzione che concili l’interesse pubblico con l’iniziativa privata.

Non possiamo permetterci il lusso di mandare via chi vuole investire nella nostra città. Civitavecchia ha bisogno di opportunità concrete, non dell’ennesima occasione mancata”.