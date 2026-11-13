Cartellonistica pubblicitaria, il Comune: “Diamo attuazione alla sentenza del Tar, ora un nuovo bando”

Riceviamo e pubblichiamo. Il TAR del Lazio, con sentenza pubblicata nel luglio 2026, ha stabilito che il contratto per la gestione degli impianti pubblicitari collocati su suolo pubblico è cessato nell’aprile 2023. Su quel contratto si fondava l’attività del precedente gestore, che commercializzava gli spazi riscuotendo i corrispettivi direttamente dagli inserzionisti.

In attuazione della sentenza, il Comune ha individuato gli impianti riconducibili al contratto cessato sulla base dell’elenco trasmesso dallo stesso gestore e verificato dagli uffici. Su questi impianti, e solo su questi, la Polizia Locale sta procedendo all’oscuramento delle esposizioni e alle sanzioni previste dalla legge.

Il Comune sta inoltre predisponendo tutti gli atti necessari a un nuovo bando per individuare il nuovo concessionario.

Comune di Civitavecchia