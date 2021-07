Cartellone estivo, Pd: “Il vergognoso ritardo e la pezza di Stazione Musica”

“Dopo imbarazzanti ritardi, figuracce e conferenze stampa basate sul nulla, in extremis il Sindaco affida la gestione del Cartellone estivo a Stazione Musica di Giordano Tricamo, il quale in 5 giorni riesce a mettere una pezza all’inadeguatezza del primo cittadino., ciò anche grazie alla solerzia ed alla serietà dei dipendenti comunali i quali, nonostante la confusione dell’amministrazione, si sono spesi per non far passare anche agosto a 0 eventi. E’ accaduto di tutto prima di questo parto avvenuto in colpevole ritardo, nonostante i fondi che l’amministrazione ha trovato già in bilancio, oltre ai classici e immancabili sponsor storici del cartellone. E allora perché questa approssimazione da dilettanti allo sbaraglio? Semplice: come in tutti gli affari che ormai riguardano la Giunta Tedesco, anche il cartellone estivo è stato frutto di litigi interni. Per fortuna la qualità delle risorse artistiche nostrane è decisamente maggiore delle qualità politiche di una maggioranza concentrata solo sulle faide interne, per conquistare qualche pezzetto di potere in più in ogni occasione, poco importa se la città rimane in balia di queste dinamiche spartitorie. Ad agosto, finalmente, abbiamo un cartellone estivo. Dunque grazie ai ragazzi di Stazione Musica ed ai dipendenti comunali per aver quantomeno permesso a Civitavecchia di avere un calendario eventi, che Tedesco e i suoi stavano mandando in fumo”. Lo dichiara il Partito Democratico di Civitavecchia.