Cartellone estivo, Confcommercio: “Civitavecchia unica città a non averlo. Manca programmazione”

“Siamo in estate inoltrata e Civitavecchia è l’unica città del Lazio a non aver organizzato un cartellone Estivo. Girando per le strade troviamo le pubblicità degli eventi estivi di tutte le città del comprensorio tranne che di Civitavecchia. Da noi regna il silenzio. Ma questo silenzio diventa assordante quando si comprende che gli unici eventi pianificati sono i Street Food, tanto criticati nelle passate amministrazioni. Manca una seria programmazione, la stessa che avevamo richiesto sin da subito, come manca un coinvolgimento vero dell’associazione”, lo dichiara Confcommercio Civitavecchia.