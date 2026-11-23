La situazione della Ficoncella e la riorganizzazione della macchina amministrativa del Comune saranno al centro del Consiglio comunale di oggi. A portare i due temi in aula è il consigliere di Fratelli d'Italia Giancarlo Frascarelli, con altrettanti question time.

La situazione della Ficoncella e la riorganizzazione della macchina amministrativa del Comune saranno al centro del Consiglio comunale di oggi dalle 14. A portare i due temi in aula è il consigliere di Fratelli d’Italia Giancarlo Frascarelli, con altrettanti question time.

Il primo riguarda i carotaggi nell’area termale, i possibili danni alle condotte idriche, la dispersione dell’acqua e la verifica delle autorizzazioni regionali. Una vicenda già finita al centro delle polemiche politiche dopo la diffusione di alcuni video sui social. La Giunta aveva spiegato che gli scavi sono necessari per verificare la capacità della falda e valutare le prospettive di sviluppo del polo termale.

Frascarelli chiede ora chiarimenti anche sui tempi degli interventi e sulla riapertura della struttura, attesa dai cittadini dopo alcune proroghe. Intanto il Comune ha annunciato che la gestione dei Bagni della Ficoncella resterà pubblica e sarà affidata in house a Civitavecchia Servizi Pubblici per il quinquennio 2027-2031.

Il secondo question time riguarda invece la sostenibilità degli incarichi e delle consulenze esterne, con particolare attenzione alla necessità delle risorse impiegate e ai benefici per la cittadinanza.

L’occasione sarà utile anche per fare il punto sulle recenti novità organizzative di Palazzo del Pincio. La Giunta ha approvato una revisione della macrostruttura comunale, intervenendo sul funzionigramma e sulla distribuzione di competenze e funzioni. Previsto inoltre l’arrivo di un nuovo dirigente amministrativo a tempo pieno e indeterminato, individuato attraverso una graduatoria concorsuale del Comune di Rieti.

All’ordine del giorno anche una lunga serie di mozioni e interrogazioni contenute nell’allegato A.