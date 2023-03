Caro energia, ecco l’aiuto una tantum per chi ha un Isee non superiore a 25mila euro

L’assessore ai Servizi sociali Cinzia Napoli comunica che è online l’Avviso pubblico per l’attribuzione di aiuti economici una tantum in favore dei nuclei familiari del Distretto Sociosanitario Roma 4.1, per il pagamento delle utenze domestiche di energia elettrica. “In questi tempi difficili, siamo come sempre vicini alle famiglie» ha dichiarato Cinzia Napoli, «e a tutti i cittadini che devono affrontare una situazione di crisi che ha pochi precedenti. Ogni nostro sforzo è speso per il bene comune e, in quest’ottica, siamo felici di annunciare l’istituzione di un Fondo regionale che aiuterà gli abitanti di Civitavecchia, Santa Marinella, Tolfa e Allumiere a far fronte al rincaro delle bollette”. Possono presentare istanza di Manifestazione di interesse per accedere agli aiuti economici i soggetti privati in possesso dei seguenti requisiti: essere residente iscritto all’anagrafe di un comune del territorio del Distretto Sociosanitario RM 4.1; essere in possesso di un’attestazione ISEE il cui valore non sia superiore a 25mila euro; titolarità di un’utenza domestica di energia elettrica da parte del richiedente o dei componenti del nucleo familiare riferita all’abitazione di residenza. L’entità dell’aiuto economico una tantum è pari a 150 euro ed è cumulabile con altre agevolazioni volte a far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia. Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 17 aprile 2023.

L’avviso pubblico è pubblicato nei siti istituzionali dei Comuni del Distretto. La modulistica per la presentazione della domanda di partecipazione è scaricabile dal link https://comunecivitavecchia.elixforms.it/rwe2/module_preview.jsp?MODULE_TAG=SOC_010 .