A margine della Giornata Europea del Mare andata in scena a Piazza della Vita a Civitavecchia, l’europarlamentare del M5S Carolina Morace ha affrontato anche il tema del caro carburante e delle proteste in corso in tutta Italia. Sentiamo la sua opinione in merito, nell’intervista.
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Caro carburante, Morace: “Investire sulle armi vuol dire togliere soldi al welfare”
A margine della Giornata Europea del Mare andata in scena a Piazza della Vita a Civitavecchia, l'europarlamentare del M5S Carolina Morace ha affrontato anche il tema del caro carburante e delle proteste in corso in tutta Italia.