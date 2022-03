Caro benzina, i prezzi del carburante schizzano anche nel contesto locale

Potrebbero tornare di moda inevitabilmente tre opzioni alternative all’auto: una bella passeggiata all’aria aperta, un giro in bici o il trasporto pubblico. Anche da parte di chi è avvezzo all’utilizzo della macchina anche per piccolo spostamenti. Una prospettiva concreta soprattutto se i rincari del carburante continueranno la loro ascesa. In una settimana si è passati mediamente da 1,6/1,7 euro a litro a 2,3/2,4 euro, con la modalità “servito”. Un balzo che si giustifica con la situazione drammatica a livello geopolitico che come è noto ha riflessi significativi sul gas e sul contesto energetico del nostro paese. I gestori dei distributori di benzina spiegano: “Non dipende da noi, ci spetta solo l’aggiornamento dei prezzi che vengono stabiliti dalle compagnie”. Qualche giorno fa c’era sta anche la mobilitazione dei pescatori, fermi a terra proprio per i prezzi spropositati del carburante.