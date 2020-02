Carnevale a Fiumicino, Parente: “Un grande lavoro di sinergia tra le associazioni per garantire la sicurezza di tutti”

“Per la prima volta quest’anno mi sono occupato del coordinamento delle risorse impiegate al fine di assicurare il sereno svolgimento dei vari eventi previsti per il Carnevale a Testa di Lepre e Focene domenica scorsa, a Passoscuro sabato prossimo e a Fiumicino e Fregene domenica prossima”. Lo dichiara il delegato del sindaco alla Sicurezza Domenico Parente.

“Desidero ringraziare il Sindaco Montino – spiega – per aver mostrato stima e fiducia nei miei confronti, assegnandomi un ruolo particolarmente delicato e di grande responsabilità. Per i festeggiamenti del Carnevale, è stato necessario l’impiego di numerosi operatori volontari e di ambulanze, cui si è potuto far fronte grazie alla disponibilità delle seguenti associazioni: ANPS Fiumicino; ANVF Fiumicino; ANVF Fregene; ASSCC Fiumicino; ASSCC Torrimpietra Palidoro; Protezione Civile Fiumicino; ANVVF Attilio Zanini; CRI Stefano Salvinelli; Misericordia Fiumicino; Associazione Volontari Litorale”.

“Il lavoro di reperimento e di organizzazione, nonché di gestione e coordinamento in loco di uomini e mezzi – conclude Parente – ha richiesto notevole impiego di tempo ed energie ed è stato possibile portarlo a compimento efficacemente anche grazie all’impegno dell’Avv. Anna Valentino, della cui preziosa collaborazione mi avvalgo ormai da diverso tempo”.