Carminelli: “Chi è il sindaco di Tolfa? Bentivoglio o ancora Landi?”

“Sindaca, ci dica chi è il sindaco di Tolfa? Il 4 ottobre si sono svolte le elezioni a Tolfa che hanno dato mandato di governare il Paese a Stefania Bentivoglio, la quale ancora non ha neanche istituito e convocato le commissioni consiliari. È passato più di un mese da quel giorno e come ci aspettavamo la sindaca sembrerebbe essere una mera figura di rappresentanza. Luigi Landi ex sindaco, con la sindrome della poltrona fantasma, nonché (pare) il compagno della Sindaca, in barba al rispetto del ruolo istituzionale , se non anche di quello sotto il profilo personale della stessa, continua a impersonare, neanche tanto velatamente, il ruolo di primo cittadino. Lo continuiamo a trovare infatti durante le manifestazioni pubbliche e inaugurazioni dove con tanto di forbice si accinge a tagliare nastri e a relazionare a nome del comune di Tolfa. Ad essere pubblicato sul profilo social del comune mentre cavalca cavalli o mentre sfila nelle più disparate occasioni. Se non lo conoscessimo bene, penseremmo che voglia fare il valletto di corte, ma sembrerebbe una Chiara scelta politica, finalizzata a mantenere il potere per interposta persona. Ma, aldilà delle battute, la cosa è ben più grave. È possibile infatti ritrovarlo negli uffici comunali in diverse ore del giorno, dove sembra che continui a fare attività amministrativa. Sembrerebbe che faccia addirittura call istituzionali al posto della sindaca. Ricordiamo che l’accesso agli atti della pubblica amministrazione non ancora varati e gli eventuali segreti di ufficio non possono essere rivelati a privati cittadini quale è ora Luigi Landi. Purtroppo il fidanzato/a, l’amico/a o il parente…non rientrano tra le cariche o le deleghe istituzionali previste dal Tuel. A parte l imbarazzante condotta della attuale maggioranza che sembra abbia bisogno di un “controllore” a questo punto, o magari di una mascotte, ci stiamo occupando di interrogare il segretario comunale se tale condotta non sia anche al limite della legittimità qualora fosse appurata”. Lo dichiara Sharon Carminelli, consigliere comunale di Tolfa.