Carlo Verdone “saluta” Civitavecchia dopo le riprese della serie tv: “Città che mi ha riempito di affetto”

“Ora. Mare di Civitavecchia. Grazie alla città che ci ha riempito di premura ed affetto.

A presto!”. E’ il post con cui Carlo Verdone saluta Civitavecchia, nella foto con sullo sfondo il mare. L’attore e regista romano è stato in città per una settimana, a girare delle scene della sua serie tv “Vita da Carlo”. Tanti i messaggi di affetto dei cittadini che hanno apprezzato molto il post dell’attore. Che in questi giorni, oltre a cenare per due volte nel noto ristorante “Sa Baffone”, ha incontrato anche le istituzioni, a cominciare dal sindaco Ernesto Tedesco: “È stato un piacere conoscere il fantastico Carlo Verdone, in città per le riprese della nuova stagione della serie “Vita da Carlo”. Grazie per le belle parole sulla nostra città e noi cittadini”.