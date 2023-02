Cariciv, incassati 1,8 milioni di euro per il risarcimento della mega truffa

Sono stati incassati due giorni fa 1,8 milioni di euro come risarcimento per la maxi truffa del 2015 e dopo la conclusione del processo di Lugano. Parliamo della Fondazione Cariciv che ha messo in banca i primi risultati della battaglia legale dopo il mega raggiro di quasi otto anni fa, patito nell’operazione Lp Suisse. “Un’ottima notizia per le casse dell’ente – commenta il presidente Gabriella Sarracco – questa somma ci permetterà di consolidare il bilancio e stabilizzare i conti, ma anche una maggiore possibilità di sostegno sul territorio”.