Caria (Pci) chiede spiegazioni a Giulivi per i lucchetti alla sede dei volontari della Protezione Civile

Caria: "Caro Sindaco con tutti i problemi che abbiamo in città lei si sta accanendo... un po’ troppo, contro la Protezione Civile comunale, come mai?"

Ancora una volta il Sindaco Giulivi manifesta la propria prepotenza e strafottenza.

Senza nessun avviso, nei giorni scorsi, ha messo i lucchetti alle porte della Protezione Civile comunale di Tarquinia, dopo avergli nel contempo sottratto quasi tutti i mezzi a loro disposizione. Una decisione che né fa una personale battaglia contro tale struttura pubblica.

La protezione civile Comunale, come ben sapete, non viene pagata con i soldi dei cittadini tarquiniesi ma bensì con i contributi dalla Regione Lazio collegati ai finanziamenti statali. La Regione contribuisce per un servizio da adoperarsi in tutti i Comuni del Lazio che ne fanno richiesta e da impiegarsi sul proprio territorio.

Dopo gli innumerevoli successi ottenuti negli anni passati e l’aver operato in maniera eccezionale a tutti gli interventi per i quali era interpellata, oggi arriva il sig. Giulivi e che fà… la vuole smantellare.

Abbiamo saputo, tra le altre cose, che il Sindaco vorrebbe trasformare i volontari della Protezione Civile Comunali in vigili urbani, servizio che tra l’altro non può essere esercitato dalla Protezione Civile pubblica. Sappiamo tutti che sotto questo accanimento c’è un perché.

Caro sindaco, inizio con il darti un’indicazione… l’utilizzo del volontariato della protezione civile può essere utilizzato durante manifestazioni ed eventi locali. Questa è la direttiva del 9 novembre 2012 in relazione alla partecipazione dell’organizzazione di volontariato ad eventi di rilevante impatto locale, così come precisato nella L. 100/2012.

Posso capire che ci sia qualcuno che gli sta antipatico, ma quello che sta facendo mi sembra esagerato!

Perché lei vuole operare solo con i volontari dell’Aeopc?

Non sa che essi costano alla collettività mentre la Protezione Civile comunale è a carico della Regione Lazio.

Signor Sindaco, lei vorrà ancora amministrare la nostra città bisticciando con tutti i cittadini… oppure sta cercando un pretesto per dimettersi vista l’inconsistenza con cui sta portando avanti il suo mandato insieme ai suoi assessori e consiglieri?

A dichiararlo il Segreterio provinciale PCI Luigi Caria