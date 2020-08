Caria: Cosa sta accadendo all’Università Agraria di Tarquinia?

Interviene Luigi Caria ex consigliere U. A.: "Caro presidente Borzacchi, abbiamo notato tutti il suo impegno e la sua buona volontà ... non c'è riuscito, lasci perdere!"

Sono passati oramai quasi dieci anni però quello che ricordo come consigliere di maggioranza è che il presidente Alessandro Antonelli fece il possibile, anzi direi quasi l’impossibile, per pagare i debiti pregressi dell’Ente. Ciò avvenne con accordi come quello con il Comune (datio in solutum) cedendogli la caserma dei Carabinieri più altri due appartamenti e, se non ricordo male, stipulando anche un accordo con Equitalia per saldare i debiti esistenti. Si lasciò pertanto l’amministrazione dell’Università Agraria con grande soddisfazione sia per il lavoro svolto e sia per come si gestì una situazione debitoria lasciata dalle vecchie amministrazioni e dai vari commissari che si succederono nei vari anni.

L’amministrazione Antonelli fece quello che deve fare un’Università Agraria, far conoscere i prodotti del suo territorio e farsi conoscere a livello regionale e statale (capofila delle U.A. alla Fiera internazionale di Verana) con una serie di iniziative.

Vogliamo poi parlare della disponibilità dimostrata dalla nostra Amministrazione nei dieci anni in cui siamo stati amministratori dell’ente stesso a fianco degli agricoltori di Tarquinia, delle varie associazioni sportive, della Croce Rossa Italiana con la quale, in perfetta sinergia, abbiamo collaborato per raccogliere i fondi occorrenti per l’acquisto di una nuova ambulanza?

Non abbiamo intenzione di beatificarci, però quello che vogliamo dire è che abbiamo lavorato sempre per il bene comune e per far crescere questo Ente in modo esponenziale.

Oggi cosa sta accadendo all’Università Agraria di Tarquinia?

I cittadini sono spaventati, vedono un ente allo sbando, in tre anni hanno finito tutto… anche i consiglieri di amministrazione.

Si cambiano gli assessori come si può cambiare un fazzoletto di carta, stiamo vedendo un film su come non si amministra un ente importante come l’Agraria di Tarquinia!

Caro presidente Borzacchi, abbiamo notato tutti il suo impegno e la sua buona volontà di amministrare questo ente… non c’è riuscito! Ci faccia un favore, lasci perdere perchè amministrare un ente pubblico non fa per lei.

A dichiararlo Luigi Caria ex consigliere dell’U.A. di Tarquinia