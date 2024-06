“Cari giustizialisti non vi porto rancore anzi, mi fate tanta tenerezza”

Riceviamo e pubblichiamo. Cari giustizialisti a tutti i costi, non vi chiamo per nome perché non vi conosco ma la vostra targa e scontata per me e per la gente che legge. La musica è sempre la stessa sia nei territori locali che a livello nazionale. Con la vostra azione avete fatto emergere un dolore che ha accompagnato i miei primi cinque anni della meritata pensione. E’ vero, sono nel tritacarne per motivi che ancora non ho ben capito, certo che non li abbia capiti neanche chi ha scritto e chi ha letto.

Per questo non vi porto rancore anzi, mi fate tanta tenerezza con questo squallido tentativo di denigrare le persone solo per abbattere quello da voi considerato un nemico. Questo la dice lunga sulla considerazione che voi avete della libertà e del diritto di confronto. Detto ciò, vorrei esprimervi la mia gratitudine per i seguenti motivi.

GRAZIE per avermi dato l’occasione di rendere pubblica questa surreale vicenda che ho tenuta nascosta ai miei affetti per una vergogna somministrata forzatamente. Segreto che ho confidato solo ad alcune persone vicine alla mia sfera personale. Purtroppo non ho fatto in tempo a descrivere la mia sofferenza ad alcune cari che se ne sono andati per sempre, questo non potrò mai perdonarlo a nessuno.

GRAZIE per avermi dato finalmente l’occasione di difendermi da qualcosa e da qualcuno cioè almeno dai giornali perché fino ad ora ho trascorso cinque anni abbondanti avvolto da un mostro incontrastabile, troppo forte dal quale sono prigioniero, ma sono ancora vivo.

GRAZIE per avermi fatto capire che le persone con le quali mi sono imbarcato in questa avventura politica sono state la scelta giusta poiché MODERATI di nome e di fatto. Immediatamente, di fronte a questo penoso fatto, mi hanno dimostrato immediatamente solidarietà e supporto.

GRAZIE per aver scritto di me queste ignobili nefandezze che non sposteranno di una virgola la considerazione che le persone hanno nei miei confronti, una stima acquisita nella sfera personale e privata da centinaia di persone che mi vogliono bene non avendo dubbi sulla mia condotta ed onestà.

GRAZIE infine perché sono certo che la vostra azione, mirata a sopprimere l’ immagine di chi non la pensa come voi, si ritorcerà contro poiché i voti della gente che mi sostiene saranno certamente confermati ed probabilmente integrati da coloro che non mi avrebbero votato ma che, grazie alla vostra ignobile iniziativa, cambieranno idea a mio favore.

GRAZIE per aver avuto nei mie confronti questa considerazione che mi fa intuire di essere considerato un elemento di peso che potrebbe arrecarvi effetti negativi politici, per me è un onore non essendo un politico di professione, scendo in campo con lealtà e concretezza nonostante il vostro tentativo di demolire la mia persona con modalità di dubbia correttezza.

Per il resto, il tempo darà le sue ragioni forse tra una decina di anni quando uscirà l’annuncio che non è successo nulla. Spero che in qual momento vi impegnerete affinché la notizia venga divulgata in tempi record con una puntualità ineccepibile alla vigilia delle elezioni.

Non temete, nel caso un giorno qualcuno di voi si dovesse trovare dall’altra parte della luna, NOI MODERATI non vi ripagheremo con la stessa moneta poiché i principi, la formazione ed educazione che ci dividono sono posizionati in due mondi opposti. Alessandro Lamberto.