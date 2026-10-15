Carenza di medici di medicina generale a Tolfa: “Situazione insostenibile, presto una raccolta firme”

È necessario garantire alla comunità di Tolfa un servizio di medicina generale accessibile, organizzato e continuativo", lo afferma l'ex sindaco di Allumiere, oggi consigliere comunale, Antonio Pasquini

“Stanno trascorrendo troppi mesi, vogliamo un riferimento stabile e una continuità assistenziale adeguata, non possiamo accettare che la salute dipenda dalla disponibilità occasionale di altri professionisti o dalla possibilità dei cittadini di trovare autonomamente soluzioni alternative. È necessario garantire alla comunità di Tolfa un servizio di medicina generale accessibile, organizzato e continuativo”, lo afferma l’ex sindaco di Allumiere, oggi consigliere comunale, Antonio Pasquini. Nelle prossime settimane, in assenza di riscontri, potrebbe essere avviata una raccolta firme e promosso un presidio pubblico.