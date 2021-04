Carbonexit, il Ministro Cingolani: “Gas ultimo combustibile fossile a sparire. Ci permetterà la transizione”

“E’ ovvio che abbiamo un obiettivo di decarbonizzazione al 2050, e di parziale decarbonizzazione al 2030. Dobbiamo fare il possibile per eliminare i combustibili fossili. Il Gas sarà l’ultimo a sparire perché ci consentirà di portare avanti la transizione”. E’ parte dell’intervento del ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani il quale ha preso posizione a margine di un convegno on-line di Fondazione Symbola sul ruolo del gas nei prossimi anni. “Anche la robotica se ben utilizzata – ha proseguito Cingolani – può contribuire al risparmio di materie prime, di energia, e di acqua”. Nessun commento specifico su TVN ma la conferma che la transizione a gas appare come alternativa necessaria per la transizione dopo il “carbonexit”. A questo punto diventa fondamentale capire la durata dei nuovi insediamenti.