Carbonexit fissata al 2025, il Ministro Urso apre un tavolo di confronto

Grazie all’emendamento al decreto aiuti presentato dal parlamentare Alessandro Battilocchio, insieme al collega di Forza Italia Mauro D’Attis, si è tornato a parlare in maniera importante del futuro della centrale di TVN. Il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha risposto al question time dei due deputati, aprendo ad un tavolo di confronto sul destino del sito energetico di Civitavecchia (e di Brindisi). “Il ministro in persona si è impegnato per la convocazione di un tavolo in tempi rapidi, proponendo una serie di strumenti possibili in ambito della transizione energetica e confermando l’attenzione specifica per quello che riguarda le realtà di Civitavecchia e Brindisi. Con la sua presa di posizione Urso ha sottolineato la centralità nodale del coordinamento per le dinamiche di sviluppo”, dichiara Battilocchio.