Capolinea Di Majo all’Authority. Attesa per l’inizio dell’era Musolino

Finisce oggi il mandato del presidente dell’Autorità di sistema portuale Francesco Maria Di Majo. Il 24 novembre rappresenta la scadenza della gestione a Molo Vespucci dell’avvocato romano che dunque, a partire dalla giornata odierna entra ufficialmente in una prorogatio, in attesa della nomina del nuovo responsabile del porto di Civitavecchia. Nome che, come oramai noto, c’è già, ed è quello di Pino Musolino, ex presidente di un’altra Authority, quella di Venezia. Un arrivo fortemente caldeggiato dall’universo Pd, locale e regionale. A quando il suo approdo a Civitavecchia? Difficile a darsi, dipenderà da Mit e Governo, ma potrebbe sbarcare a Molo Vespucci anche entro l’anno.