Caos taxi e ncc, il Comune: “In arrivo la app e nuove licenze”

Che il servizio di accoglienza dei turisti lascia ampiamente a desiderare sul territorio lo si capisce anche dalle numerose segnalazioni che arrivano in merito ai trasporti. Con particolare riferimento a taxi e ncc. Abusivismo, mancanza di mezzi in città, tariffe da capogiro, ce n’è per tutti i gusti. L’assessore ai trasporti Dimitri Vitali però annuncia due novità a stretto giro di posta.

“Entro il mese di settembre sarà attiva la app per la chiamata dei taxi. Una iniziativa che avrà una doppia funzionalità, quella di integrare il servizio di chiamata al telefono, che comunque resta attivo, cliccando sul cellulare la prenotazione del taxi di turno, ma anche quella di controllare il movimento e i percorsi dei taxi sul nostro territorio. Le licenze? Ne arriveranno delle altre a breve e cercheremo di sbloccare le 47 di ncc”.