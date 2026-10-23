Caos pendolari, il 3 novembre tavolo in Regione sulla linea FL5 Roma-Civitavecchia

"Ho inviato una richiesta formale al Presidente Cosmo Mitrano per la convocazione urgente di una seduta della Commissione Trasporti e avere, in quell'occasione, ragguagli sull'incontro convocato per il 3 novembre prossimo dall'Assessorato regionale ai Trasporti con i comitati dei pendolari", afferma la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano

“Ho inviato una richiesta formale al Presidente Cosmo Mitrano per la convocazione urgente di una seduta della Commissione Trasporti e avere, in quell’occasione, ragguagli sull’incontro convocato per il 3 novembre prossimo dall’Assessorato regionale ai Trasporti con i comitati dei pendolari della linea FL5 Roma-Civitavecchia. Collegamento sul quale purtroppo esistono criticità strutturali, corse insufficienti nelle ore di punta, treni soppressi, informazioni poco chiare, convogli affollati anche a causa dei flussi crocieristici, più volte segnalate dai comitati e oggetto di confronto con la Regione e Trenitalia. Ritengo che la Commissione debba essere tempestivamente informata degli esiti di tale tavolo tecnico-politico e delle eventuali misure che verranno adottate”. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.