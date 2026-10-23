“Ho inviato una richiesta formale al Presidente Cosmo Mitrano per la convocazione urgente di una seduta della Commissione Trasporti e avere, in quell’occasione, ragguagli sull’incontro convocato per il 3 novembre prossimo dall’Assessorato regionale ai Trasporti con i comitati dei pendolari della linea FL5 Roma-Civitavecchia. Collegamento sul quale purtroppo esistono criticità strutturali, corse insufficienti nelle ore di punta, treni soppressi, informazioni poco chiare, convogli affollati anche a causa dei flussi crocieristici, più volte segnalate dai comitati e oggetto di confronto con la Regione e Trenitalia. Ritengo che la Commissione debba essere tempestivamente informata degli esiti di tale tavolo tecnico-politico e delle eventuali misure che verranno adottate”. Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano.
Caos pendolari, il 3 novembre tavolo in Regione sulla linea FL5 Roma-Civitavecchia
"Ho inviato una richiesta formale al Presidente Cosmo Mitrano per la convocazione urgente di una seduta della Commissione Trasporti e avere, in quell'occasione, ragguagli sull'incontro convocato per il 3 novembre prossimo dall'Assessorato regionale ai Trasporti con i comitati dei pendolari", afferma la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano