Caos nella Lega sulle nomine Ater, Giammusso prende le distanze da Vitali&company

Si definisce completamente all’oscuro della presa di posizione dettata da alcuni esponenti della lega Civitavecchia, il consigliere Capo metropolitano e comunale Antonio Giammusso.

Nell’ipotesi in cui queste voci fossero confermate e Passerelli restasse alla guida di Ater, andrebbe messa in discussione una nomina che proviene dal centro destra. “Come massimo rappresentante territoriale del partito a livello provinciale – ha spiegato Giammusso – mi sarei aspettato sicuramente più condivisione, non certo il dover leggere una posizione così forte dai giornali. Possono anche esserci delle diversità di vedute o state delle criticità nella gestione di Ater, ma si tratta di cose che vanno discusse internamente, come partito, prima di intervenire in questo modo. Sarebbe più logico un tavolo di confronto sul tema anche interpellando i vertici regionali, per avere una linea coerente tra tutti i membri del coordinamento cittadino della Lega”. Lo dichiara Antonio Giammusso.