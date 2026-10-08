“Zona Casaletto Rosso, poco dopo il ponte. A causa del maltempo di ieri e di oggi, le canne presenti lungo la strada si sono piegate quasi completamente sulla carreggiata. Per evitarle siamo costretti a invadere la corsia opposta, con una situazione che rischia di diventare molto pericolosa per chi transita. Chiedo a chi di competenza di intervenire quanto prima, quantomeno per mettere in sicurezza quel tratto. Un’altra raffica di forte vento ed il passaggio diventa impraticabile. Grazie..”, lo riportano i residenti.