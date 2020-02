Caos maggioranza, stasera in programma la riunione decisiva

Dopo le richieste di azzeramento della Giunta da parte di Lega e Fratelli d'Italia, e le polemiche sulle nomine in Csp, il meeting può servire a trovare una via d'uscita rispetto all'impasse cronico che sta caratterizzando il Pincio da giorni

Si terrà fra poche ore una riunione potenzialmente decisiva per l’amministrazione Tedesco. Dopo le richieste di azzeramento della Giunta da parte di Lega e Fratelli d’Italia, e le polemiche sulle nomine in Csp, il meeting può servire a trovare una via d’uscita rispetto all’impasse cronico che sta caratterizzando il Pincio da giorni. Il sindaco Ernesto Tedesco acconsentirà alle richieste di rimpasto dei partiti? Il vice sindaco Massimiliano Grasso cederà la delega alle partecipate? Intanto lui ha dato la disponibilità a rimettere le deleghe. La verità entro poche ore.