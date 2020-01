Caos maggioranza, Grasso: “Polemiche? No comment ma su Csp…”

“Le nomine saranno fatte il 31 gennaio durante l’assemblea, dove dovrebbe essere presentato dagli amministratori in prorogatio una bozza di rendiconto. Al di là delle difficoltà a chiudere il bilancio da parte dell’attuale Cda direi che è assolutamente necessario chiudere questa partita il prima possibile e dare una nuova guida all’azienda. Le condizioni in cui versa la società ce lo impongono. Rinviare le decisioni farebbe male alla Csp e di conseguenza al Comune di Civitavecchia”. Lo dichiara il vice sindaco e assessore alle partecipate Massimiliano Grasso che dunque accelera sulla decisione da prendere in relazione al Cda di Csp. Sulle diatribe politiche che stanno caratterizzando la maggioranza in questi giorni invece si resta abbottonati. “L’azzeramento della Giunta? “A me non risulta – dichiara il vice sindaco e leader de La Svolta Massimiliano Grasso – al momento queste richieste non sono state fatte. Vedremo nei prossimi giorni. Cosa penso della Lega e del possibile rimpasto? No comment”.

