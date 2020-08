Caos a Molo Vespucci, Tedesco scrive a De Micheli e Zingaretti

In pratica il Pincio chiede di valutare la possibilità di commissariare l'ente marittimo, alla luce delle criticità di bilancio e del caos nella governance portuale dopo le dimissioni del segretario generale Roberta Macii

“Chiedo di considerare l’opportunità di un suo intervento diretto, atto, previe le opportune verifiche, a ripristinare le necessarie condizioni per garantire all’Adsp una governance in grado di portare l’ente fuori da ogni rischio”. Parole scritte su una missiva dal sindaco Ernesto Tedesco e dirette al Ministro delle Infrastrutture De Micheli e al presidente della Regione Lazio Zingaretti. In pratica il Pincio chiede di valutare la possibilità di commissariare l’ente marittimo, alla luce delle criticità di bilancio e del caos nella governance portuale dopo le dimissioni del segretario generale Roberta Macii.