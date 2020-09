Canottaggio, premiati i partecipanti a “Tesori nel Mediterraneo”

Un ringraziamento ufficiale a nome dell’Amministrazione comunale per la partecipazione a “Tesori nel Mediterraneo è stato dato all’associazione Mare Nostrum 2000 e alle associazioni coinvolte. Una delegazione di promotori della recente spedizione a Reggio Calabria è stata ricevuta a Palazzo del Pincio dal Sindaco Ernesto Tedesco e dal consigliere delegato allo Sport Matteo Iacomelli. È stata l’occasione anche per fare il punto su canottaggio e tradizioni a Civitavecchia e in particolare sulle attività connesse al Palio Marinaro e ai nuovi rioni storici. Il primo cittadino ha voluto consegnare al vicepresidente dell’associazione Mare Nostrum 2000 una lettera di ringraziamento, mentre dalle mani del consigliere Iacomelli l’equipaggio capitanato da Fabrizio De Fazi ha ricevuto i gagliardetti municipali.