Intervento nella notte in via Santa Lucia, dove alle 3.15 la squadra 17A dei Vigili del fuoco di Civitavecchia è intervenuta per recuperare un cane di grossa taglia precipitato in un pozzo profondo circa cinque metri e largo appena cinquanta centimetri.

Per raggiungere l’animale, impaurito e stremato, i soccorritori hanno utilizzato tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviale). A causa dello spazio ristretto, un pompiere è stato calato a testa in giù per riuscire a imbragare il cane e riportarlo in superficie.

L’intervento si è concluso con successo: l’animale è stato affidato al proprietario, presente sul posto, ed era in buone condizioni di salute.